РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В субботу подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Амур» со счетом 1:3 на Кубке мэра Москвы - 2021 в «Мегаспорте», сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеисты «Витязя» проиграли «Амуру» в матче за третье место.

Единственную шайбу «Витязя» забросил вместе с сиреной Михаил Смолин. Но на этот гол хабаровчане ответили тремя точными попаданиями в ворота Ильи Ежова.

«Витязи» на Кубке мэра провели два хороших матча в предварительной группе, даже со «Спартаком», несмотря на поражение, мы остались довольны самой игрой. Перетерпели матч с «Куньлунем», победили. Но вот с «Амуром» игра не удалась», - сказал главный тренер команды Юрий Бабенко.

Теперь команду ждет старт в чемпионате КХЛ. Первый матч – в Нижнем Новгороде с «Торпедо» 2 сентября.