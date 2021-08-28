РИАМО - 28 авг. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК РФ начать проверку в связи с массовой дракой мигрантов, которая произошла на улице Бауманской в столице, сообщается на сайте ведомства.

Драка произошла 27 августа. До приезда полицейских участники конфликта из стран Средней Азии разбежались. Всего было задержано 49 человек, в отношении 15 из них составили протоколы.

Руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову поручено доложить о проведенных проверочных мероприятиях по данному инциденту и их результатах.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Информация о пострадавших в массовой драке не поступала.