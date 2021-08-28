РИАМО - 28 авг. Лучшие знатоки из 66 городов России примут участие в финале Всероссийского квиз-марафона в столице, он пройдет 3 сентября в рамках II просветительского марафона «Новое Знание», сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Победители будут определены из 100 финалистов: 15 лучших команд получат главный приз — «Путешествие мечты». Они смогут отправиться в любое из предложенных уникальных мест России: на Байкал, Камчатку, в Карелию, на Алтай или плато Путорана.

«Приближается финал нашего квиз-марафона, который уже вошел в историю, став самым масштабным в России. 3 сентября мы узнаем имена самых эрудированных, умных и удачливых из более чем 8 тыс. участников марафона. У них останутся уникальный опыт, новые друзья и незабываемые воспоминания. Желаю всем финалистам хорошей и честной интеллектуальной борьбы!» — сказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Участники финальной игры будут отвечать на вопросы об отечественной истории, географии, науке, технике, искусстве, культуре и спорте.

Всероссийский квиз-марафон уже вошел в Книгу рекордов России: в отборочном туре приняло участие 1278 команд из 315 городов. В нем мог поучаствовать любой житель страны, собравший свою команду и заполнивший анкету на официальном сайте марафона. Конкурс охватил почти все регионы РФ.

Кроме того, всем участникам финала в зависимости от количества правильных ответов будут зачислены баллы проекта «Другое дело», которые можно будет обменять на бонусы от партнеров: промокоды, подписки на мультимедийные сервисы, обучающие курсы, стажировки в крупных компаниях, экскурсии и даже поездки на Байконур и космодром «Восточный».

Прямая трансляция финала квиз-марафона будет доступна на сайтах: https://quiz.znanierussia.ru, https://marathon.znanierussia.ru и в группе «Финал квиз-марафона» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/marathon.znanie.kviz.