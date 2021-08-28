РИАМО - 28 авг. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов отметил, что образовательный процесс является главным стимулом для развития российского кино. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В Москве прошел круглый стол в честь Дня российского кино.

Богомолов уточнил, что благодаря созданию в РФ киношкол, высокому уровню подготовки специалистов «реанимация» кино после упадка в 90-х годах ХХ века произошла именно в столице.

«В Москве снимается огромное количество вещей, но главное — это запуск образовательного процесса, процесса подготовки кадров. Москва работает на федеральную историю и не жадничает. Хотя по идее могла бы сидеть и ждать с посылом: «Мы даем условия, а вы нам давайте людей», - сказал Богомолов.

В мегаполисе работает грантовая поддержка авторов фильмов о Москве. Кроме того, городские власти предлагают расширить данную программу.

«Если программа будет рассчитана и на студенческие фильмы, это могло бы стать хорошим стимулом для талантливой молодежи. Ведь сегодня они снимают студенческие картины, а завтра — широкоформатные», — отметил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга сравнил поддержку кинематографа с поддержкой передовых исследований в сфере науки. Он считает, что данную сферу можно рассматривать как своеобразную лабораторию, в которой представлены различные гипотезы о разных сторонах жизни.