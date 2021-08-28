РИАМО - 28 авг. В рамках гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в Истре определили победителей конкурса «Лучший сыр России». Победителем стал козий мягкий сыр «Валансе» (ТМ «Митина дача», Костромская область). Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Победителями конкурса также стали: в категории «Свежие сыры» - сыр «Бонжур» («Ремесленные сыры Алексея Андреева», Тульская область), в категории «Полутвердые сыры» - «Сыр Российский» (совхоз им. Ленина, Московская область), в категории «Сыр с белой плесенью» - сыр «Бочонок» (сыроварня Fromage de Louis, Воронежская область), в категории «Выдержанные сыры» - «Грюйер Патрис Норман» («Филимоново Раздолье», Ярославская область).

Лучшим козьим твердым сыром стал сыр «Пьяная коза» (сыроварня Ольги Кошелевой, Чувашия), лучшим овечьим сыром - «Монтазио» («Ферма 48», Липецкая область), лучший сыр с мытой корочкой - «Реблошон» (Country Kraft, Егорьевск), лучшим сыром с голубой плесенью - «Стилтон» (Fromagelle, Саратов).

В конкурсе приняли участие около 200 сыроварен, они представили более 970 образцов продукции.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит в деревне Дубровское, он продлится до 29 августа. В фестивале участвуют порядка 400 фермеров. Площадки работают с 10 до 20 часов. Вход бесплатный.