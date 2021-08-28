РИАМО - 28 авг. Всероссийская акция «Ночь кино» стартовала в московском кинотеатре «Художественный», в честь открытия оркестр исполнил песни и саундтреки из знаменитых отечественных и зарубежных фильмов, передает корреспондент РИАМО.

В этом году к акции присоединилось более 120 столичных кинотеатров. Зрители могут посмотреть как зарубежные, так и отечественные кинокартины. Акция проходит с соблюдением санитарных мер по коронавирусу.

«У нас были опасения, что нам не позволят этого сделать, но все же город нам разрешил. Пускай и в несколько усеченном варианте, пусть без массового скопления людей. В этом году праздник, который должен был пройти в «Зарядье», распространился на много-много площадок. Например, в кинотеатре «Космос» мы провели семейный праздник, где праздновали 85-летие фильма «Цирк», - сказала генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

Она добавила, что на этой площадке для гостей мероприятия восстановили номера, продемонстрированные в упомянутой картине.

Кинотеатр «Художественный» старейший в столице. Для актера, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова это учреждение культуры очень важно.

«Я очень люблю этот кинотеатр, в нем я впервые смотрел свою первую картину «Человек, которого я люблю», я знаю каждый уголок этого кинотеатра, я помню его разным. <...> Это даже не кинотеатр, это храм искусства», - отметил Герасимов.

После концерта зрители и гости кинотеатра «Художественный» увидят иностранные и зарубежные фильмы.

«Все они удивительные и интересные, о некоторых из них люди даже не знают. И я бы не стал выделять отдельно какую-либо из них», - уточнил Герасимов.