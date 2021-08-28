РИАМО - 28 авг. В столичных парках подготовили экскурсии, концерты и выставки в офлайн- и онлайн-формате, они пройдут с 31 августа по 5 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В парке «Северное Тушино» с 31 августа можно посмотреть фотовыставку «Открытие Антарктиды». Все желающие смогут увидеть копии акварельных рисунков одного из участников первой русской антарктической экспедиции - художника Павла Михайлова, карт, которые были сделаны капитаном Фаддеем Беллинсгаузеном, записи из дневников мореплавателей и другое. Экспозиция будет работать до 3 октября.

В День знаний в Таганском парке начнет работу фотовыставка «Город неравнодушных. Призвание». На ней представят работы победителей одноименного конкурса, который был проведен среди некоммерческих организаций в мае.

Музей-заповедник «Царицыно» подготовил для детей и взрослых квест «Тенистыми аллеями». Он пройдет 4 сентября с 12:00 до 16:00.

В парке «Фили» пройдет концерт группы «Солнцемай». Он будет посвящен творчеству Виктора Цоя. Выступление состоится 5 сентября, начало в 19:00.

В соцсетях усадьбы Воронцово 3 сентября опубликуют экскурсию по одному из залов Российского музея леса. Все желающие смогут увидеть фрагмент лодки, деревянные орудия труда, предметы крестьянского быта, лапти, макеты деревянных построек.

Столичный парк «Дубки» запускает в своих соцсетях цикл видеотренировок «На спорте». Проводить спортивные занятия будет дипломированный тренер групповых программ Анастасия Игнатова. Первая тренировка состоится 5 сентября.