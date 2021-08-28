РИАМО - 28 авг. Свыше 500 тыс. детей, у которых подтвержден Covid-19, являются школьниками, а еще они находятся в группе риска по развитию тяжелых форм инфекции, сообщают «Известия».

«На сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции», — отметил замминистра здравоохранения страны Олег Салагай на Общероссийском родительском собрании.

Он уточнил, что сейчас очень важно обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди школьников, чтобы и ученики, и их родители имели корректную информацию о ситуации с Covid-19.

Салагай подчеркнул, что охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов.

По его словам, во время пандемии приостанавливалось проведение профосмотров школьников, но оно уже восстанавливается.

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