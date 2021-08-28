РИАМО - 28 авг. Свыше 500 тыс. детей, у которых подтвержден Covid-19, являются школьниками, а еще они находятся в группе риска по развитию тяжелых форм инфекции, сообщают «Известия».
Он уточнил, что сейчас очень важно обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди школьников, чтобы и ученики, и их родители имели корректную информацию о ситуации с Covid-19.
Салагай подчеркнул, что охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов.
По его словам, во время пандемии приостанавливалось проведение профосмотров школьников, но оно уже восстанавливается.
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