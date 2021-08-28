РИАМО - 28 авг. На внешней стороне 77-го км МКАД на пересечении с Северо-Восточной хордой произошло столкновение 3 автомобилей и мотоцикла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение транспорта осуществляется по одной левой и двум правым полосам дороги. Водителей просят выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовалась пробка длиной порядка 5 км.
Ранее в субботу крупное ДТП произошло на востоке МКАД: на внутренней стороне трассы в районе Щелковского шоссе столкнулись 4 автомобиля. В аварии пострадали несколько человек. Одну пострадавшую эвакуировали в больницу на санитарном вертолете.
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