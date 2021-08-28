РИАМО - 28 авг. Пассажиры отмечают увеличенную вместительность, плавность и красоту нового двухэтажного поезда, который был запущен на Московском центральном кольце в тестовом режиме, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На этой неделе на МЦК запустили в тестовом режиме двухэтажный поезд, он будет курсировать на линии до 8 сентября.

«Двухэтажный поезд работает на МЦК уже четвертый день, и мы получаем первые отзывы. Пассажиры отмечают увеличенную вместительность, большое количество посадочных мест, плавность и красоту состава», - отметил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что по итогам тестового периода и отзывов, которые будут получены от пассажиров, в столице будут принимать решение о возможности постоянной работы двухэтажных составов на МЦК.

На линии работает шестивагонный двухэтажный поезд «Штадлер». Это единственный в РФ двухэтажный электропоезд.

По сравнению с «Ласточкой» у «Штадлера» шире двери, а число сидячих мест больше на 70%.