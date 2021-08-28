РИАМО - 28 авг. Российский тренер Игорь Колыванов считает, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско неплохо работал в клубе, поэтому, если он вернется, никто не будет против. Об этом сообщает Газета.ru.

Тедеско перестал работать в «Спартаке» после сезона 2020-2021 годов. Он привел клуб ко второму месту в Российской премьер-лиге. Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил о возможном возвращении Тедеско на работу в «Спартаке».

Сейчас главным тренером «Спартака» является Руй Витория. Столичный клуб под его руководством не смог пройти в групповой раунд Лиги чемпионов. В 6 первых турах РПЛ команда 3 раза проиграла, она занимает 9 место.

«Если результата нет, то это обычная практика. «Спартак», конечно, не ожидал такого начала – команда в 3 очках от зоны вылета. Нужно что-то менять, но я не знаю, согласится ли Тедеско возвращаться или нет. Но он довольно-таки неплохо работал в «Спартаке», – сказал Колыванов.

Он добавил, что будет непросто, но игроки и руководство хорошо относятся к Тедеско. По мнению Колыванова, никто не будет против, если Тедеско вернется.