РИАМО - 28 авг. Около станции «Мамыри» будущей Троицкой линии метрополитена планируется построить многоуровневую транспортную развязку, в рамках работ будут переустроены инженерные коммуникации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Новомосковского округа является важной частью работы правительства Москвы», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в ходе работ будет создан съезд с Калужского шоссе над путепроводом. Он будет разветвляться, дорога пойдет к торговому центру «Фуд сити», а еще к станции метро «Мамыри».

Машины будут проезжать по съездам в одностороннем порядке.

Съезд к торговому центру будет соединять дублер шоссе в сторону МКАД и существующую парковку.

Вдоль дублера Калужского шоссе построят технические тротуары и площадку для обслуживания путепровода.