РИАМО - 28 авг. Около станции «Мамыри» будущей Троицкой линии метрополитена планируется построить многоуровневую транспортную развязку, в рамках работ будут переустроены инженерные коммуникации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Новомосковского округа является важной частью работы правительства Москвы», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, в ходе работ будет создан съезд с Калужского шоссе над путепроводом. Он будет разветвляться, дорога пойдет к торговому центру «Фуд сити», а еще к станции метро «Мамыри».
Машины будут проезжать по съездам в одностороннем порядке.
Съезд к торговому центру будет соединять дублер шоссе в сторону МКАД и существующую парковку.
Вдоль дублера Калужского шоссе построят технические тротуары и площадку для обслуживания путепровода.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии