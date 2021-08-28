РИАМО - 28 авг. Прием работ на ХIII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных вопросов в ЦФО завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

В этом году у конкурса будет 8 номинаций: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО», «Поколение мультимедиа» и «Блоги».

Номинация «ЭТНОзвук» является наследником традиционной номинации «Радио». Теперь на конкурс можно подавать не только программы, прозвучавшие в радиоэфире, но и материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах в Сети.

«Медиарынок меняется на глазах, а вместе с ним меняется и наш конкурс. Звуковые журналистские форматы теперь есть не только на радиостанциях. Все больше интернет-СМИ и блогеров берутся за подкасты, которые любит и понимает молодежь. А значит пришло время для новой, объединенной номинации», - отметила руководитель оргкомитета конкурса Маргарита Лянге.

На рассмотрение в спецноминации «Территория ЭТНО» оргкомитет принимает журналистские материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности регионов России.

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, - в специальной номинации «Блоги».

Участниками конкурса в основных номинациях могут быть авторы и журналистские коллективы федеральных, региональных и этнических СМИ, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ. В специальных номинациях могут участвовать студенты профильных факультетов вузов, чьи материалы были размещены в СМИ, сообществах социальных сетей, видеохостингах, блогеры, чьи оригинальные материалы размещены в социальных сетях и на специальных платформах.

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в сообществах соцсетей, видеохостингах и специальных платформах с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года.

Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве.

«СМИротворец» проходит с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики.