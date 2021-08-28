РИАМО - 28 авг. Министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг утверждения, что учеников без прививки от коронавирусной инфекции 1 сентября не будут пускать в школу. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе Общероссийского родительского собрания министра спросили, правда ли, что без прививки от Covid-19 детей не пустят в школу с началом учебного года.

«Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», - подчеркнул Кравцов.

Ранее он отметил, что во всех российских школах будут усилены меры противоэпидемической безопасности из-за пандемии коронавируса.

Учебный год в стране начнется в очном формате.

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