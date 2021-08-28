РИАМО - 28 авг. Предприятие общественного питания «Чайхана Фаррух» на улице Люблинской в столице было опечатано после проверки из-за антиковидных нарушений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

При осмотре помещений чайханы были выявлены комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, у работников заведения общепита не измеряли температуру перед началом смены, нет сведений о прохождении сотрудниками медосмотров и вакцинации от Covid-19.

Также в чайхане нет запаса масок, дезинфицирующих средств и антисептиков. В помещении не обеззараживают воздух, не проводятся должная дезинфекция и генуборка в кафе.

Выявленные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни жителей и гостей столицы, распространения коронавируса. Специалистами составлен протокол о временном запрете деятельности. Вход в помещение опечатан в досудебном порядке.

Материалы по данным нарушениям подготовлены для передачи в Люблинский районный суд.