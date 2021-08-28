РИАМО - 28 авг. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поддержал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о продолжении жесткой политики в отношении мигрантов, которые не соблюдают российские законы.

Ранее Собянин сообщил об усилении контроля за мигрантами, которые нарушают общественный порядок в городе.

Шапошников подчеркнул, что проблемой незаконной миграции депутаты Мосгордумы занимаются давно, одна из столичных законодательных инициатив стала федеральным законом.

«Москва - многонациональный гостеприимный город. Столица принимает всех, и я уверен, что добропорядочных мигрантов в нашем городе - подавляющее большинство. Это ответственные и добросовестные люди, которые трудятся легально, получают и оплачивают патенты. К сожалению, есть и те, кто становится «героями» криминальной хроники», - отметил Шапошников.

Он уточнил, что после серии массовых драк мигрантов в мегаполисе сотрудники полиции провели крупные рейды.

«Считаю совершенно правильным заявление мэра Москвы, что будет продолжена достаточно жесткая политика в отношении тех мигрантов, которые не готовы уважать наши законы и нравственные нормы. Градоначальник поддержал позицию москвичей, которые в последнее время активно обсуждают и осуждают новые случаи неправомочных действий со стороны мигрантов», - добавил спикер Мосгордумы.

Противодействие незаконной миграции

Шапошников напомнил, что в 2019 году президент страны Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в УК РФ. Проект данного документа разработала Мосгордума. Он направлен на противодействие незаконной миграции.

Внесенные изменения позволяют обоснованно привлекать к более суровому наказанию тех людей, которые используют свое служебное положение, способствуя организации незаконной миграции. Ранее в российском законодательстве устанавливалась квалифицированная уголовная ответственность за организацию незаконного въезда в страну иностранцев или лиц без гражданства, а также их незаконного пребывания в РФ или транзитного проезда через территорию, только если преступление было совершено группой лиц или в целях совершения на территории России какого-либо преступления.

Теперь УК РФ дополнен новым квалифицирующим признаком – использование лицом своего служебного положения. По нему нарушителям может грозить лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

«Что касается самих мигрантов, то им следует помнить о том, что нарушать закон здесь, в столице, не следует, мы все хотим жить в мире. Москва - не бойцовский клуб. Лучший город Земли рад всем, но бросит все силы на защиту и соблюдение общественного порядка», - заключил Шапошников.