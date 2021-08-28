РИАМО - 28 авг. В 2021 году рабочие комплексно благоустраивают территории возле 11 станций Большого кольца метро и станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он пояснил, что на этих территориях появляются пешеходные маршруты, фонари, уютные скверы. Провода убирают под землю.

«Возле «Петровского парка» сделали удобную площадку для городских мероприятий и отдыха. Обновили лестничные марши. Благоустроили Московскую аллею», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что возле станции «Народное Ополчение» сделали навигацию, остановки транспорта с зарядками и Wi-Fi, отремонтировали дороги. У станции метро «Зюзино» установили лавочки, привели в порядок зеленые насаждения.

Сейчас работы ведутся на территориях у станций «Аминьевская», «Сокольники», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Бутырская», «Давыдково», «Электрозаводская», «Воронцовская» и «Новаторская».