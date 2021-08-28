РИАМО - 28 авг. 2 автомобиля столкнулись на внутренней стороне ЦКАД в новой Москве, в результате пострадали 5 человек, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes остановился на обочине трассы. Через некоторое время в машину врезался грузовик с цементом.

Среди пострадавших два ребенка – мальчик 9 лет и девочка 6 лет. По предварительным данным, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Состояние остальных оценивают врачи.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Как отметили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, пострадавшего ребенка эвакуировали с места аварии на санитарном вертолете.