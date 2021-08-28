РИАМО - 28 авг. В столице проведут акцию «#МыВместе соберем ребенка в школу». Москвичи смогут передать канцелярские принадлежности для детей из малообеспеченных семей, социальных учреждений и многодетных семей. Акция продлится до конца сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В преддверии Дня знаний в столице создано новое направление деятельности клуба «Мы вместе детям». Наша первая благотворительная акция направлена на то, чтобы 1 сентября и начало учебного года были праздничными для каждого ребенка, чтобы в их рюкзаках лежали новые и красивые школьные принадлежности», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Вещи будут собирать в офисе «Мосволонтера» по адресу: Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1. Там будут установлены специальные боксы. Туда можно будет положить ручки, карандаши, краски, тетради, другие канцелярские принадлежности, наборы школьника.

Собранные вещи передадут подопечным центра помощи беременным и матерям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, «Дом для мамы», центра поддержки семьи и детства «Ладошка счастья» и других благотворительных организаций.

Акцию «Мы вместе» начали проводить в Москве в марте прошлого года. Волонтеры помогали медикам, развозили продукты и лекарства жителям столицы, работали в колл-центрах. Сейчас волонтерский штаб «Мы вместе» преобразован в постоянно действующий клуб.

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