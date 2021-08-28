РИАМО - 28 авг. Восстановлено движение транспорта на 106 км МКАД, где ранее столкнулись 4 машины, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на внутренней стороне трассы после развязки с Щелковским шоссе столкнулись 4 автомобиля. Проехать можно было по двум правым полосам.

Как сообщала пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, в аварии пострадали несколько человек. Одну пострадавшую эвакуировали в больницу на санитарном вертолете.