РИАМО - 28 авг. В Подмосковье на трассе М9 «Балтия» в Волоколамском округе в результате ДТП погиб ребенок и 1 человек пострадал, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль съехал в кювет на 101 км трассы М9 «Балтия». В результате погиб ребенок, водитель машины пострадал.

По факту данного инцидента начата проверка.

Ранее пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщала, что с начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием детей, в которых 7 погибли и 280 получили телесные повреждения. Взрослых призвали сделать все возможное, чтобы защитить, сохранить и оградить юных участников дорожного движения от несчастных случаев в преддверии нового учебного года.