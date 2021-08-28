РИАМО - 28 авг. В результате столкновения 4 машин на 105 км МКАД пострадали несколько человек, одну пострадавшую эвакуировал санитарный вертолет, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Девушку на вертолете доставили в специализированное лечебное учреждение. На борту пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф.

Раннее пресс-служба Дептранса Москвы сообщала, что на востоке МКАД столкнулись 4 автомобиля. В результате на трассе образовалась пробка.

Водителям рекомендовали объезжать этот участок автодороги.