РИАМО - 28 авг. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что во всех школах страны будут усилены меры противоэпидемической безопасности, сообщает Nation News.

Учебный год для школьников стартует в очном формате, планов по переводу учеников на дистанционку на данный момент нет. Торжественные линейки на Дне знаний также пройдут очно.

При этом в образовательных учреждениях должны серьезно подойти к обеспечению антиковидных мер, начиная с 1 сентября.

Ранее Кравцов заявил, что российские школы готовы принять все 17 млн учеников.

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