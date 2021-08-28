РИАМО - 28 авг. 1-3 сентября в России состоится II федеральный просветительский марафон «Новое знание». Мероприятие приурочено ко Дню знаний. Организует марафон российское общество «Знание», сообщает пресс-служба общества.

В рамках марафона выступят более 150 звезд науки, бизнеса, культуры, спорта, выдающихся государственных деятелей.

Посмотреть выступления можно будет по ссылке: https://marathon.znanierussia.ru и в группе общества «Знание» во «ВКонтакте».

Так, в рамках марафона выступят министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актеры Владимир Машков, Константин Хабенский, рэпер Баста и многие другие.

Кроме того, планируются выступления зарубежных звезд науки, культуры и искусства, их имена пока держатся в секрете.

«Наш марафон знаний – это уникальный просветительский интенсив, которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации», – сказал гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

В 6 городах страны будут организованы студии, откуда будут транслировать марафон. В Москве будет представлен трек «Знание», в Санкт-Петербурге – «Спорт», в Казани – «Цифровой мир и медиа», в Нижнем Новгороде – «История и культура», во Владивостоке – «Бизнес», в Сочи – «Наука и технологии».

Будут организованы дебаты, публичные дискуссии, посвященные самым актуальным темам современной жизни. Кроме того, в рамках марафона лекторы, наставники и просветители выступят в школах на открытых уроках.

Помимо этого, 1-4 сентября пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям. Участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В регионе представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, встреч с известными спикерами «Знания» и лекций. Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ развезут школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября движение «Волонтеры-медики» и Российский красный крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных пунктов проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации детей в медицину.