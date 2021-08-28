РИАМО - 28 авг. Жители столицы за 10 лет уменьшили потребление воды почти на 90 л в сутки на человека. В 2010 году среднестатистический горожанин потреблял 216 л в сутки, в 2020 году — 127 л, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как считают эксперты, для столь большого уменьшения потребления воды в мегаполисе есть несколько причин. Одна из них — это масштабная модернизация столичных сетей. За 10 лет было реконструировано 1132,6 км водопровода, что составляет расстояние от Москвы до Перми.

Ежегодно в Москве обновляют свыше 100 км сетей водоснабжения. С начала 2021 года реконструировали более 50 км сетей.

Также горожане изменили подход к использованию ресурсов после вступления в силу нового закона об энергосбережении.

«Раньше все платили за коммунальные услуги по установленному тарифу. И использованное количество ресурса на размере платежа никак не сказывалось. Вылил человек 100 л или 500 л воды, — неважно, он платил одинаково. Когда законодательство изменилось, жители начали массово устанавливать счетчики на воду», — отметил директор управления «Мосводосбыта» Евгений Масалов.

Он подчеркнул, что горожане теперь платят по показаниям счетчиков, поэтому стали потреблять меньше воды.

Кроме того, чтобы сэкономить воду, москвичи стали отдавать предпочтение бытовой технике, которая более эффективно расходует ресурсы.