РИАМО - 28 авг. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 сентября в РФ вступают в силу важные законы, в их числе закон о «гаражной амнистии» и закон о больничных на ребенка. Об этом сообщает kp.ru.

«Актуален вопрос о «гаражной амнистии». Теперь жители России смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи. Это справедливое решение, которое коснется более чем 3,5 млн жителей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что с 1 сентября вступит в силу закон о больничных по уходу за ребенком в возрасте до 8 лет. Теперь размер пособия не будет зависеть от стажа работы, он составит 100% от среднего заработка.

С начала осени в стране также появится Единый регулятор азартных игр. Он будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе онлайн. Сведения о незаконных букмекерах будут передавать правоохранителям. Азартные игры можно будет организовать только присоединившись к информационной системе.

С начала сентября работодателей, которые оплачивают труд должника, обяжут в течение 3 дней со дня начисления зарплаты переводить удержанные средства на депозитный счет судебных приставов.

Кроме того, несетевые аптеки смогут выставлять лекарства на продажу на маркетплейсах. Студенты смогут получать несколько квалификаций одновременно. Финансовые организации также будут обязаны предоставлять полные данные о договоре, рисках и услугах для клиента. Инвалиды смогут получать электронный сертификат, чтобы приобретать техсредства для реабилитации.