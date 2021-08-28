РИАМО - 28 авг. Специалисты не нашли взрывных устройств в самолете рейса Москва – Геленджик в аэропорту Домодедово, лайнер вылетел из воздушной гавани, сообщает ТАСС.

В субботу неизвестные сообщили об угрозе взрыва рейса Москва – Геленджик в аэропорту. Вылет Airbus A320 был задержан. На лайнере была организована дополнительная проверка багажа и бортовых запасов.

«Пассажирский самолет Москва – Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32. Опасных предметов на борту найдено не было», – отметил источник агентства в правоохранительных органах.