РИАМО - 28 авг. Суд Москвы принял решение о заключении под стражу двух 40-летних мужчин, которые распылили перцовый баллончик в лицо женщине, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Происшествие случилось в Измайловском парке, его запись была выложена в Сеть. На видео мужчины сначала начинают разговор с женщиной, а затем со смехом заливают ей лицо из перцового баллончика.

Решение о заключении под стражу одного из стримеров было принято 27 августа.

В субботу суд, с учетом позиции столичной прокуратуры, принял решение о мере пресечения для второго стримера, который передал своему соучастнику перцовый баллончик. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия).