РИАМО - 28 авг. После тяжелой болезни скончалась 72-летняя член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель совета союза семей военнослужащих России Мария Большакова, сообщает Газета.ru.

«Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память», — говорится на сайте СПЧ.

О времени и месте прощания с правозащитницей будет объявлено позднее.

В 1993 году Большакова создала в Подмосковье и возглавила комитет семей военнослужащих, на базе которого в дальнейшем появился союз семей военнослужащих России.

В 2006-2010 гг. она входила в состав Общественной палаты РФ, а с 2011 года стала членом СПЧ. В 2015 г. Большакову наградили знаком отличия «За благодеяние».

Также правозащитница стала лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.