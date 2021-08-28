РИАМО - 28 авг. 1 сентября в столице воздух может прогреться до +25 градусов, также ожидаются кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

Последние 4 раза День знаний в столице был теплым, температура также была около плюс 22-25 градусов. До этого 6 раз первый день осени был прохладным, температура была ниже плюс 17-19 градусов. В 2012 и 2013 годах максимальная температура 1 сентября составляла только плюс 14-15 градусов.

В текущем году, по прогнозу, 1 сентября прогнозируется теплым, максимальная температура составит плюс 23-25 градусов и будет на 5-6 градусов выше нормы. Местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики отмечают, что за последние 10 лет дожди в День знаний в Москве шли только 2 раза – в 2011 и 2013 годах.

Однако поздно вечером 1 сентября в Москву придет холодный атмосферный фронт. Днем 2 сентября будет только плюс 16-18 градусов, 3 сентября будет еще холоднее. Температура в первую неделю сентября ожидается ниже нормы.

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