РИАМО - 28 авг. Хирург-онколог Иван Карасев заявил, что о возможных проблемах со здоровьем можно узнать по лицу человека. Даже самые незначительные изменения на лица могут указывать на нездоровые органы, передает Газета.ru.

Так, бледность — один из симптомов анемии, желтизна может говорить о проблемах с печенью, а синие губы — о возможных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Если кожа на лице шелушится, то организм может быть обезвожен. Кроме того, возможны проблемы с работой потовых желез.

Ассиметричное лицо может указывать на приближающийся инсульт, а при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта кожа преждевременно может стать дряблой. При выраженных носогубных морщинах стоит проверить толстый кишечник.

Высыпания на лице специалист назвал настоящей «картой» болезней.

«Появление их на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника, на верхней губе и щеках — толстого кишечника, на висках — проверьте желчный пузырь, проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу», — подчеркнул врач.