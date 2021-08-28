РИАМО - 28 авг. У одного из домов в деревне Балково в Серпухове водитель иномарки сбил ребенка. Мужчину задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

После ДТП водитель отвез пострадавшего ребенка и его мать в больницу, после чего скрылся. Пострадавшему оказали медпомощь, мальчик находится под наблюдением врачей.

Полицейские установили местонахождение водителя. Его задержали и доставили в полицию.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.