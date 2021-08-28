РИАМО - 28 авг. Фермеры на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре продали свыше 4 т меда, а также 12 т колбасных изделий, копченостей и мяса птицы. Кроме того, реализовано 4 тыс. бутылок винной продукции, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В этом году в фестивале участвуют 400 фермеров, из них около 170 представителей, производящих молочную продукцию, порядка 18 виноделов, еще 80 представителей предлагают соусы, грибы, маринады, соленья, чаи и травы, специи и многое другое.

Всего в 2021 году поступило более 800 заявок на участие в сырном фестивале, но число мест ограничено, поэтому при отборе участников был сделан акцент на поддержку малого бизнеса и новых фермерских производств, а также на соблюдение контроля качества при производстве продукции.

Кроме того, в этом году на «Сыр. Пир. Мир» приехали более 35 организаций, представляющих изделия народных художественных промыслов Подмосковья. Они являются истинным украшением мероприятия.

Фестиваль проходит в деревне Дубровское при поддержке правительства Московской области. Площадки фестиваля работают с 10:00 до 20:00, вход на них бесплатный для всех желающих.

