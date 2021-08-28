РИАМО - 28 авг. В столичной строительной сфере в перспективе может увеличиться уровень зарплаты специалистов. В городе уже проводили индексацию зарплат строителей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня в Москве, как и в других регионах страны, реализуется большое количество строительных проектов. Все они требуют вовлечения в производственный и строительный процесс значительного числа специалистов и рабочих, а дефицит кадров в отрасли сохраняется», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что это приводит к увеличению уровня зарплаты в сфере. Бочкарев отметил, что в городе уже делали индексацию зарплат строителей, чтобы привлечь квалифицированные кадры.

Заммэра уточнил, что в то же время из-за сохраняющегося дефицита специалистов в строительной сфере прогнозируется дальнейшее увеличение зарплат.