РИАМО - 28 авг. В понедельник на Земле прогнозируется магнитная буря. Она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеовести».

Вечером в пятницу до Земли добрались потоки солнечного ветра, что вызвало возмущение геомагнитного поля. С 3 до 6 часов утра по московскому времени в субботу была зафиксирована слабая магнитная буря.

К вечеру субботы геомагнитные возмущения ослабнут, геомагнитное поле станет неустойчивым и сохранится таким в воскресенье, а в понедельник ожидается новая магнитная буря.

До этого магнитную бурю на Земле фиксировали 2 августа.

Магнитные бури могут вызвать помехи в радиосвязи, перебои в работе энергетических, спутниковых систем, космических аппаратов, стать причиной появления полярного сияния. Во время повышенной солнечной активности метеозависимым людям следует соблюдать меры предосторожности. Им желательно ограничить работу, которая требует повышенного внимания и сосредоточенности, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, избегать стресса.