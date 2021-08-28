РИАМО - 28 авг. Возведение музейного комплекса «Эрмитаж» планируется начать осенью 2021 года, его построят на площадке реорганизуемой промзоны ЗИЛ, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Недавно специалистами Москомэкспертизы был согласован проект здания московского филиала «Эрмитажа», который силами инвестора будет построен на месте развивающейся сейчас территории бывшего завода ЗИЛ», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он сообщил, что подготовительные работы на стройплощадке планируется начать в самое ближайшее время.

По его словам, приступить к строительно-монтажным работам инвестор запланировал этой осенью. Строительство филиала музея займет порядка 2-2,5 лет.

«Проект пятиэтажного здания музейного комплекса включает выставочные, рекреационные помещения и конференц-холлы», – добавил заммэра города.

Он уточил, что новый музейный комплекс станет заметной площадкой культурной жизни мегаполиса, а также еще одной точкой притяжения для жителей столицы.