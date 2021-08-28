РИАМО - 28 авг. На 64% построили соединительную ветку между Белорусским и Киевским направлениями Московской железной дороги, ее протяженность составит около 9 км, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На новой ветке построят 4 новых остановочных пункта: Кутузовская, Камушки, Ермакова роща, Поклонная гора.

«Строительство соединительной ветви позволит реализовать проект МЦД-4, а также интегрировать Киевское направление и МЦК, связать между собой Киевский и Белорусский вокзалы», - сказал Бочкарев.

Завершение строительства запланировано на IV квартал 2022 года.