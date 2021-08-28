РИАМО - 28 авг. Синоптики не прогнозируют в ближайшие 5 дней заморозков в Подмосковье и столице, несмотря на то, что на европейской территории России по ночам все чаще фиксируются заморозки. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

В минувшую ночь в ряде регионов на европейской территории России были зафиксированы заморозки, местами температура опустилась до минус 1,8 градуса. Кроме того, заморозки ожидаются и в ближайшую ночь.

В то же время как минимум в ближайшие 5 дней в Московском регионе заморозков не ожидается.

Ранее синоптики сообщили о резком похолодании в Подмосковье и столице в первые дни сентября. Температура опустится сразу на 5 градусов.

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