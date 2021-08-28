РИАМО - 28 авг. Рабочие начали возведение пролетных строений эстакады на самом сложном участке Юго-Восточной хорды в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политике и строительства Андрей Бочкарев.

«Этот участок был самым сложным, там было большое количество перекладок коммуникаций для того, чтобы освободить пространство для опор наших пролетных строений будущих эстакад и трассы», - отметил Бочкарев.

Он добавил, что сейчас рабочие прокладывают временные дороги, чтобы масштабно начать строительство пролетных строений и приступить к возведению конструкций покрытия эстакады. Всего в рамках этого проекта будет возведено и реконструировано около 12,4 км дорог.

По его словам, строительство объекта планируют завершить в 2023 году.

Для властей столицы ключевым проектом на ближайшие годы остается возведение хордовых магистралей, которые помогут улучшить связанность 73 районов мегаполиса с населением 7 млн человек.

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