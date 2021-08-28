РИАМО - 28 авг. 2 сентября в Подмосковье и столице начнется резкое похолодание. Так, 3 сентября максимальная температура днем будет составлять плюс 19 градусов, сообщает ТАСС.

«Понижение температуры примерно на 5 градусов прогнозируется 2 сентября. Ночью еще относительно тепло будет – 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус», – сказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она добавила, что 3 сентября температура днем будет 14-19 градусов. В дальнейшем сохранится такая же погода.

До этого, 28 августа – 1 сентября, погода будет теплой. Воздух будет прогреваться до плюс 21-26 градусов. Температура будет превышать норму на 4-5 градусов.

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