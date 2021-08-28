РИАМО - 28 авг. Специалисты проведут дополнительную проверку багажа и бортовых запасов на самолете в столичном аэропорту Домодедово после получения сообщения об угрозе взрыва, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В субботу анонимы сообщили о минировании рейса Москва – Геленджик в аэропорту. Вылет Airbus A320 задержали.

При поступлении анонимных угроз в воздушной гавани предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников. Службы аэропорта вместе с представителями силовых структур проведут необходимые мероприятия.

По расписанию Airbus A320 должен был вылететь из столичного аэропорта в Геленджик в 11:25.