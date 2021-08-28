РИАМО - 28 авг. 7 человек доставили в полицию после массовой драки с использованием перцовых баллончиков на Покровском бульваре столицы, сообщает ТАСС.

Драка произошла в районе дома 2/14 на Покровском бульваре в ночь на 27 августа.

В полицию для выяснения обстоятельств и дачи показаний доставили 7 человек. По факту драки проводится проверка.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о задержании 49 человек после массовой драки на Бауманской улице в столице, в отношении 15 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. Драка также произошла 27 августа.