РИАМО - 28 авг. На 80-85% построили южный участок Большой кольцевой линии столичной подземки. Там будут 3 станции: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Общая готовность участка составляет 80-85%. Возведены основные конструкции самих станций и сооружений. Выполнено обустройство верхнего строения путей, сейчас выполняются работы по внутреннему оснащению станций системами жизнеобеспечения и системами движения поездов», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что специалистам предстоит большая работа, так как им нужно уложить несколько сотен тыс. км кабеля. Также ведется отделка пешеходных зон каждой из станций.

Завершение работ и запуск станций планируют провести до конца текущего года.

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