РИАМО - 28 авг. В столице после коронавируса выздоровели еще 2040 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 1 441 166 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки в городе выявили 1498 случаев Covid-19, были госпитализированы 527 человек с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключены 294 пациента.

За сутки в столице скончались 55 человек с инфекцией, с начала пандемии в городе умерли 27 299 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявили 1 563 508 случаев инфекции.

В мегаполисе проводится масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках, мобильных пунктах вакцинации на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

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