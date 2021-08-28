РИАМО - 28 авг. Неизвестные сообщили, что есть угроза взрыва на борту рейса Москва - Геленджик в столичном аэропорту Домодедово, сообщает ТАСС.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», - сообщил источник агентства.

По расписанию самолет Airbus A320 должен был вылететь в Геленджик в 11:25 из Домодедова. В настоящее время борт проверяют, вылет рейса задержали.

Также 24 августа была получена информации о минировании Мосгорсуда. Было эвакуировано свыше 800 сотрудников и посетителей. Задние обследовали, взрывных устройств не нашли.