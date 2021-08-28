РИАМО - 28 авг. В Москве за минувшие сутки выявили 1498 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 563 508 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе проводится масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках, мобильных пунктах вакцинации на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Ранее российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от Covid-19 - «ЭпиВакКорона-Н». Она отличается от предыдущего варианта – вакцины «ЭпиВакКорона» – несколькими техособенностями производства. Также в РФ зарегистрированы препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

За сутки в России выявили 19 492 новых случая Covid-19, умерли 799 человек, полностью выздоровели 19 411 пациентов.

С начала пандемии в стране был выявлен 6 863 541 случай инфицирования, скончались 180 840 Covid-пациентов, врачи вылечили 6 131 446 человек.

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