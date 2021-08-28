РИАМО - 28 авг. В Пенсионном фонде Росиии заявили, что на получение единовременной выплаты 10 тыс. рублей могут рассчитывать те, кто числятся в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года. То есть если гражданин выйдет на пенсию в сентябре, выплату он не получит, сообщает Nation News.

Денежные средства начнут поступать на счета пенсионеров уже на следующей неделе, с 30 августа по 5 сентября. Те, кто получают пенсию через «Почту России», смогут рассчитывать на выплату не ранее 3 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах пенсионерам страны. Они получат по 10 тыс. рублей, деньги начислят автоматически. Выплата касается всех пенсионеров - и работающих, и неработающих.

По данным ЦБ, выплаты пенсионерам профинансируют за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Дополнительная матпомощь россиянам не должна повлиять на монетарную политику регулятора.

Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить>>