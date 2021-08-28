РИАМО - 28 авг. На внутренней стороне 38-го км МКАД после развязки с ул. Павла Фитина столкнулись 7 автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за дорожной аварии перекрыты 2 полосы трассы, для движения транспорта доступны только 3 из них.

Движение на данном участке магистрали сильно затруднено. Водителей просят по возможности искать пути объезда.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии образовался затор длиной более 5 км.