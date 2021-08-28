РИАМО - 28 авг. Полицейские задержали 49 человек после массовой драки на Бауманской улице в столице, в отношении 15 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 27 августа. До приезда сотрудников полиции участники массовой драки разбежались.

Для проверки на причастность к драке и, чтобы выявить очевидцев, в территориальный отдел полиции были доставлены 49 человек. В отношении 15 из них составлены протоколы, с остальными провели профилактическую беседу.

Информация о пострадавших в данном инциденте не поступала.

По данному факту организована проверка, по результатам нее будет принято процессуальное решение.