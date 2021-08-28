РИАМО - 28 авг. Рабочие приступили к первой промывке столичных дорог и тротуаров с шампунем перед началом осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства», – отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что недоступные для техники места рабочие будут промывать вручную.

Промывку дорог и тротуаров города с шампунем осенью проводят несколько раз. Работы будут проводиться до наступления устойчивых минусовых температур.

Автомобилистов Москвы попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб, а также не создавать препятствия движению колонн коммунальной техники.